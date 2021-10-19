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Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні

Автор: Анастасія Рокитна

В "червоній" зоні карантину перебувають п'ять областей. В деяких, з цих областей, утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Яка ситуація в "червоній" зоні, в матеріалі РБК-Україна.

Дніпро

За минулу добу в Дніпрі зробила щеплення рекордна кількість людей - 9500.

Заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров'я населення в Дніпровській міській раді Андрій Бабський висловив особливу подяку вакцинаторам, які вистояли вчорашній "штурм" Центрів вакцинації, і готові продовжувати працювати далі.

Як повідомило дніпровське медіа UA.TV, тільки вранці в центр вакцинації "Менора" в черзі стояло близько 500 осіб, які хотіли отримати першу дозу вакцини.

Запорізька область

За перший день перебування Запорізької області в "червоній зоні" запорожці вишикувалися у величезні черги в центри масової вакцинації проти COVID-19, повідомляє місцеве видання "061".

За вчорашню добу мобільні бригади змогли зробити найбільшу кількість щеплень з початку кампанії по вакцинації - 9156.

Маріуполь

Темпи імунізації в Маріуполі зросли в рази.

Директор департаменту охорони здоров'я Андрій Ремпель зазначає, що за три години роботи Центру тільки в ТЦ "ПортСіті" вакциновано близько 250 осіб. Раніше, до введення "червоної" зони, пункт приймав до 150 бажаючих вакцинуватися за добу.

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ДніпроЗапорожская областьКарантинВакцинаціяЧервона зона карантину