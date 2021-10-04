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Вакцина Moderna залишилася тільки в Рівненській області. Її заберуть на національний рівень

Автор: Анастасія Рокитна

Вакцина Moderna залишилася тільки в Рівненській області. У МОЗ повідомили, що її заберуть для використання на національному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю для "Фокуса".

Препарат Moderna в Україні не утилізували. Цю вакцину країна отримала в рамках гуманітарної допомоги, вона розподілялася двома великими партіями, повідомив він.

Термін її використання - до 31 грудня 2021 року, але після розморожування - 30 днів.

"Всі регіони, в тому числі Донецька область, відзвітували, що повністю використали отримані препарати, списань не було. Є тільки одне звернення від Рівненської області, де залишилося 3-4 тисячі доз ще замороженої вакцини. Ми її заберемо на національний рівень і використаємо", - заявив Кузін.

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Вакцина