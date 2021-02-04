Вакцина від коронавірусу стане новим "безвізом", - Стефанішина

Вакцинація від коронавірусу відкриє можливість для пом'якшення обмежень на пересування між країнами. Тому її масове проведення важливо.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "ТСН".

Вона зазначила, що Україна постійно спілкується з Євросоюзом щодо перспектив запровадження сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

"Не секрет, що вакцина - це новий безвиз. Саме з вакциною міжнародні організації та західні країни пов'язують лібералізацію руху, повернення до нормального способу життя та комунікації. Ми вже в цьому діалозі з ЄС, ми знаємо, що відбувається кожен день, ведемо комунікацію з державами-членами та не будемо тут відставати", - сказала Стефаіишина.

Вона вважає, що з квітня ситуація з вакцинацією стане більш нормальної і спаде "вакцинаційний хайп". При цьому саме з вакцинацією в Європі і на Заході пов'язують повернення до нормального життя.

Також Ольга Стефанішина розповіла, до чого українським туристам готуватися влітку. За її словами, зараз є три сценарії розвитку подій і вони залежать від эпидимеологической ситуації та вакцинації у країнах.

Нагадаємо, високий представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вакцинації від коронавірусу поки недостатньо для вільних поїздок в країни Євросоюзу.