Вакцина від коронавірусу може бути готова у вересні, - вакцинолог Оксфорду

Професор і ведучий вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За її словами, випробування вакцини на людях повинні відбутися протягом наступних двох тижнів.

"Я думаю, що є велика ймовірність, що це спрацює, грунтуючись на тих речах, які ми зробили з цим типом вакцини", - зазначила науковець.

Вона додала, що створити вакцину до осені "майже можливо, якщо все буде добре", але попередила, що "ніхто не може обіцяти, що це спрацює".

"Це не просто здогадки, з кожним тижнем у нас з'являється все більше даних. Я б сказала, що ймовірність 80%, це моя особиста думка", - зазначила Гілберт.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я підписала угоди про співпрацю зі 130 вченими, спонсорами та виробниками для пришвидшення розробки вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в США почалися клінічні випробування на людях нової потенційної вакцини проти коронавирусу.