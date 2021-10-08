Вакцина від коронавірусу дісталася до Антарктиди

Через 9 місяців після запуску щеплень проти коронавірусу вакциною AstraZeneca потрапила і в Антарктиду. Партія прибула для британських полярників на дослідницькій станції Ротера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Цього тижня прищепили 23 співробітники британської дослідницької станції Ротера. Дози вакцини перевозили, підтримуючи температуру 2-8 градусів за Цельсієм.
"Можливість вакцинувати людей допоможе зберегти населення станції та Антарктиди без вірусів", - зазначив керівник зимової станції Ротера Метью Філліпс.
Наступну партію вакцини для другого щеплення в Антарктиду доставлять через 4 тижні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що AstraZeneca має намір зареєструвати в США новий препарат антитіл проти COVID-19.