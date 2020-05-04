Вакцина від коронавірусу буде готова до кінця року, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від вірусу COVID-19 буде готова до кінця року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, вакцина буде "швидше раніше, ніж пізніше".

"Ми впевнені, що будемо мати вакцину до кінця року... Зараз лікарі скажуть: "Ви не повинні так говорити". Я скажу, що я думаю... Я думаю, що ми отримаємо вакцину швидше раніше, ніж пізніше", - сказав американський лідер під час прямого ефіру.

Нагадаємо, раніше в США офіційно схвалили препарат, який допомагає швидше вилікуватися від COVID-19. Раніше цей препарат використовувався для лікування пацієнтів з лихоманкою Ебола. Дослідження показали, що він скорочує час одужання на 31%.

РБК-Україна раніше писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я та Оксфордський університет проводять найбільші випробування ліків проти коронавірусу. Вчені перевіряють п'ять вже наявних ліків, щоб зупинити COVID-19.

Також повідомлялося, що в рамках боротьби з пандемією коронавірусу у світі розробляється 120 потенційних вакцин. Крім того, успішними називають вакцини Оксфордського університету і німецької компанії BioNTech.

Крім цього, США запускають секретний проект щодо прискорення розробки вакцини від COVID-19. За даними Bloomberg, в рамках проекту будуть використовуватися всі урядові ресурси для швидкого тестування найперспективніших експериментальних вакцин.