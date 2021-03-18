Вакцина Johnson&Johnson ефективна проти мутацій коронавірусу, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про високу ефективність вакцини Johnson&Johnson проти нових штамів коронавірусу. Через це її рекомендують використовувати в країнах, де циркулюють мутації COVID-19.

Про це заявив глава Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Алехандро Кравіото, повідомляє CGTN.

"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпеку і продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям, старшим за 18 років, без обмеження за віком", - сказав експерт.

За словами Кравіото, вакцина довела свою ефективність "в країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вакцина Johnson & Johnson показала ефективність 81% відносно південноафриканського штаму. Також вона на 87% ефективна проти бразильського штаму.

Крім того, ВООЗ дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson і внесла вакцину в екстрений список медпрепаратів.

Також нещодавно вакцина компанії Johnson & Johnson була схвалена в Європейському союзі.