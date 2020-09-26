Вакцина від грипу з'явиться в Україні в найближчі два тижні

Вакцина від грипу в Україні з'явиться через тиждень-два. Вакцинуватися треба буде терміново.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

За його словами, вакцина буде безкоштовною для груп ризику, і в цьому році такий перелік збільшили.

"Вакцини ще немає. Але буде тиждень-два й в Україні з’явиться вакцина від грипу. Терміново треба вакцинуватися. Вони будуть безкоштовні для груп ризики – лікарі, вчителі, люди з цукровим діабетом тощо. В цьому році їх перелік збільшили. Вакцини треба робити терміново, бо якщо коронавірус накладеться на грип – це буде катастрофа", - сказав Радуцький.

Він також назвав злочином недовіру у необхідність вакцинації.

"Де б ми були, якби не вигадали вакцинацію від хвороб", - додав він.

Нагадаємо, до держбюджету України закладено 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Україна в рамках міжнародної ініціативи COVAX отримає вакцини від коронавірусу тільки для 20% населення країни.

Нагадаємо, що у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми.

Зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль, порівнюючи рівень дефіциту бюджету 2021 року із показниками інших держав заявив, що в Україні він - один з найнижчих серед європейських країн.

В Україні дефіцит бюджету один з найнижчих серед європейських країн

При цьому, у прямому ефірі заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк емоційно прокоментував проєкт бюджету на 2021 рік, представлений Кабміном.

Железняк емоційно прокоментував проєкт бюджету-2021

Також у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву колишнього очільника ОП Андрія Богдана щодо 13 пунктів таємної угоди з РФ.

Єрмак каже, що ніяких таємних угод з РФ не існує

Ще Єрмак розповів, коли можливе проведення виборів на окупованих територіях.

Єрмак запевняє: проведення виборів на Донбасі можливе тільки після повної деокупації

У програмі також виступив колишній голова Верховної Ради Республіки Білорусь, один з підписантів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич. Він зокрема розповів про погрози для України з боку Білорусі і Росії.

Шушкевич висловився про загрозу для України з боку Білорусі і Росії