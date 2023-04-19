ВАКС принял решение о заочном аресте Добвенко: юрист отреагировал

Он также отметил, что считает решение суда незаконным, и планирует обжаловать его в апелляционном порядке, а также отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека».

По словам юриста, следствие не предоставило ни одного доказательства в подтверждение обоснованности подозрения и его причастности, хотя именно наличие обоснованного подозрения является обязательным условием для заочного ареста.

"Международная судебная перспектива этого дела полностью отсутствует. И это, к сожалению, еще одно доказательство того, что непрофессиональные действия НАБУ снова вредят всей правовой системе Украины. Как уже ранее писал, я не скрываюсь. Место моего проживания известно следствию. Я живу в Большой Британии уже четыре года, и нахожусь на консульском учете в Посольстве Украины.Зачем при этом НАБУ меня разыскивать?Десяти раз я обращался в НАБУ и САП с письмами и ходатайствами о сотрудничестве и проведении следственных действий.Предлагал провести мой допрос.Но все эти заявления остались без ответа. Выступить на своем заседании суд мне также не разрешил, и тоже – совершенно безосновательно. Это при том, что в других заседаниях я участвовал дистанционно с разрешения этого же ВАКС", - отметил адвокат.

Что касается содержания выдвинутых обвинений, то, по его словам, причинно-следственные связи тоже утрачены.

"Следствие не предоставило ни одного доказательства в подтверждение обоснованности подозрения и моей причастности, хотя именно наличие обоснованного подозрения является обязательным условием заочного ареста. При этом суд, очевидно, даже не дал этому оценки. Но и это еще не все. Суд закрыл глаза и на явные нарушения закона следствием. Во-первых, прокуроры САП дважды объявили мне подозрение по поводу одних и тех же обстоятельств, хотя двойное привлечение к ответственности - незаконное. Во-вторых, суд не учел, что на момент обращения стороны обвинения с ходатайством о заочном арест сроки досудебного расследования уже истекли. Безусловно, этот заочный арест является незаконным. Я буду обжаловать его в апелляционном порядке. Кроме того, буду отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека", - написал юрист.

Напомним, ранее Андрей Довбенко неоднократно заявлял, что готов предоставить показания по делу через видеосвязь, но детективы НАБУ безосновательно игнорируют требования закона и не желают допросить его единственно возможным способом.

Процедурные действия проходят в рамках уголовного производства, расследуемого детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за процессуальным надзором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Речь идет о якобы осуществленной незаконной продаже арестованного имущества через АРМА и ГП "СЕТАМ".

Само расследование было начато еще в мае 2019 года.