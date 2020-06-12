Вакарчук йде з Ради, а в Україні різко зросла кількість випадків COVID-19: новини за 11 червня

В Україні зафіксовано різке зростання кількості нових випадків COVID-19, Святослав Вакарчук оголосив про вихід з Верховної ради, активісту Сергію Стерненко повідомили про підозру у вбивстві. Детальніше про те, що сталося в четвер, 11 червня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні другий день поспіль майже 700 нових випадків COVID-19

Станом на 12 червня в Україні інфікувались COVID-19 ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив різке зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Вакарчук йде з Ради

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив про вихід з Верховної ради. Це вже другий раз, коли Вакарчук складає мандат народного депутата. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 11 червня.

Вакарчук повідомив, що у подальших планах - реалізація "великого освітнього проекту". При цьому про деталі не повідомив.

"Я вважаю свою місію виконаною. Сьогодні я зареєстрував заяву про складання мною повноважень народного депутата України. Вона зареєстрована і, сподіваюся, найближчим часом отримає свій розгляд", - заявив Вакарчук.

Суд знову заарештував Кожару за підозрою у вбивстві

Київський апеляційний суд взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві колишнього власника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького. Про це повідомляє прес-служба суду.

Леонід Кожара був заарештований в залі суду.

Про що розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції: головне

Денис Шмигаль провів брифінг за результатами роботи уряду за 100 днів

Прем'єр-міністр України відзвітував за підсумками 100 днів роботи Кабінету міністрів. Глава уряду розповів про ситуацію з коронавірусом, співробітництво з МВФ, стан економіки, реформу децентралізації.

Всі подробиці та основні заяви прем'єра - в матеріалі РБК-Україна.

Стерненку повідомили про підозру у вбивстві

Активісту Сергію Стерненку вручили дві підозри у справі, пов'язаній з нападом на нього в Одесі два роки тому. Той інцидент закінчився смертю одного з нападників – Івана Кузнєцова, другий – Олександр Ісайкул – був затриманий. На сьогодні слідство розглядає кілька епізодів і трактує дії активіста як перевищення необхідної самооборони.

РБК-Україна розбиралося в деталях кримінального переслідування Стерненка.

Росія звинуватила Україну у виході з Мінського процесу

Повпред Росії на переговорах по Донбасу Борис Гризлов звинуватив Україну в нібито виході з Мінського процесу. За його словами, українська сторона відмовилася обговорювати політичну частину мінського комплексу заходів з представниками "ДНР" і "ЛНР".

Про це він заявив журналістам, передає "Інтерфакс".

Гризлов вважає, що Київ вирішив вести переговори з людьми, "які сам і призначив".

Богдан "наїхав" на Зеленського

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що президент Володимир Зеленський кидає Україну в хаос, а в команді гаранта зараз непрофесійні люди, які ним маніпулюють.

У цьому контексті Богдан подякував Зеленському за своє звільнення з посади. Про це 11 червня він написав у своєму Facebook.

Також екс-урядовець дорікнув главу держави в тому, що той недавно коментував їх співпрацю в одному з інтерв'ю.