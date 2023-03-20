"Вагнеровцев" подозревают в убийстве 9 граждан Китая в ЦАР, - AP

В воскресенье, 19 марта, группа неизвестных вооруженных людей напала на китайский золотой рудник в Центральноафриканской Республике. Убиты девять граждан Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

По информации издания, рудник открылся всего несколько дней назад. До этого неизвестные вооруженные люди похитили троих граждан Китая на западе ЦАР. Тела убитых во время нападения были доставлены в столицу страны, местные власти заявляют, что работают над обнаружением преступников.

Издание отмечает, что в нападении сначала подозревали Коалицию патриотов за изменения, однако ее представитель заявил, что к стрельбе были причастны наемники из частной военной компании "Вагнера".

"Их целью было испугать китайцев, присутствовавших задолго до того, как россияне поселились в этой части страны", - передает АР его слова.