"Вагнеровцы" признались в массовых убийствах детей. У Зеленского обещают найти каждого

О чем рассказали "вагнеровцы"

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на YouTube-канале почти полуторачасовое видео, где два экс-командира подразделений ЧВК "Вагнера" рассказывают о жутких преступлениях оккупантов.

Эти мужчины были рекрутированы к наемникам Евгению Пригожину из российских колоний, которых лично помиловал российский диктатор Владимир Путин и отправил на войну в Украину.

В частности, речь идет об экс-осужденном из ИК-13 УФСИН России из Саратовской области Азамате Улдарове и экс-осужденном из ИК-1 УФСИН России из Воронежской области Алексее Савичеве.

Так, двое бывших членов ЧВК "Вагнера", которые сейчас находятся в России, рассказали в подробностях о расстреле более 20 украинских детей и подростков в Соледаре и Бахмуте. Также они рассказали, как убили пятилетнюю девочку выстрелом в голову.

"Она кричит, она маленький ребенок, понимаешь. Я выстрелил 5-6-летней девочке контрольный", - вспоминает оккупант.

Также они рассказали, как взорвали яму с более 50 ранеными пленными украинцами и так называемыми "500-ми" (те, кто решил покинуть войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев).

Кроме того, оккупанты делятся тем, как проводили "зачистки" жилых домов с убийством всех, в том числе детей.

"Нам дали команду на своем пути зачистить и стать в оборону, то есть в окружение, любыми путями. Мы шли и убивали всех. Были женщины и мужчины, деды, пенсионеры, дети... Я никого не должен был вытащить. Была команда на зачистку всех", - сказал оккупант.

Экс-командиры "вагнеровцев" рассказали о приказах расстрелять всех старше 15 лет.

"Мирные жители выходили. И был приказ: всех, кому от 15 (лет) и старше - всех сразу расстреливать без слов. Были расстреляны 20-24 человека, из них 10 - 15-летние и 17-летние подростки", - сказав оккупант.

Также убийцы рассказали, как "зачистили" подвал с 300-400 гражданскими, в том числе 40 из них были детьми.

Также оба экс-командира подразделений ЧВК "Вагнера" рассказали, что Евгений Пригожин лично отдавал преступные приказы о расстрелах и убийствах, а также одобрял террористические методы и жестокость. Если же его приказы не выполнялись, то оккупантам угрожали казнью.

Реакция ОП

На эти рассказы "вагнеровцев" уже отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак, пообещав найти каждого причастного к этим преступлениям.

"Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают", - написал Ермак.

Он в очередной раз напомнил, что Россия - нация извергов и убийц.

"Одного признания мало. Должно быть наказание. Жестокое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их. Россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых - пока неизвестно. Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо России, не бояться, а жестоко бить", - добавил Ермак.

Напомним, только недавно сеть всколыхнуло видео жестокой казни россиянами украинского военного, где оккупанты обезглавливают пленного.

Добавим, после чего президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран отреагировать и подчеркнул, что захватчики будут отвечать за все свои преступления.

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