"Вагнеровцы" заявили, что нашли тело одного из британских волонтеров: что говорит полиция

Вчера, 11 января, "вагнеровцы" заявили , что нашли тело одного из британских волонтеров. Однако заместитель начальника отдела коммуникации полиции Донецкой области Александр Полосухин сказал, что поиски еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Новини ".

Он также пояснил, что уголовное производство, открытое по поводу пропавших без вести британских волонтеров, не закрыли.

Напомним, 9 января в Донецкой области вблизи Соледара исчезли два британских волонтера.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел Британии подтвердили исчезновение двух британцев, работавших волонтерами в районе Донецкой области. В последний раз на связь они выходили 6 января.

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