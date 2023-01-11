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"Вагнеровцы" заявили, что в Соледаре нашли тело одного пропавшего британского волонтера

Фото: документы одного из пропавших британских волонтеров (t.me/concordgroup_official)
Автор: Татьяна Степанова

В Соледаре Донецкой области найдено тело одного из двух британских волонтеров, ранее пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании - Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - говорится в сообщении.

Кто именно найден мертвым и при каких обстоятельствах не уточняется.

Также были опубликованы фото их документов.

Напомним, вблизи Соледара (Донецкая область) исчезли два британских волонтера, отправившихся в город еще 6 января.

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