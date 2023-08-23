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"Вагнеровцы" могут пытаться выехать из Беларуси в РФ на фоне слухов о смерти Пригожина

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На фоне вероятной смерти главаря частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина его соратники формируют колонны для выезда из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По данным белорусского подполья, вечером 23 августа происходит сворачивание части лагерей "вагнеровцев" в Беларуси.

"Вероятно колонны направляются в направление границы с РФ, но спецслужбы Беларуси пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников", - добавили в ЦНС.

Больше никакой дополнительной информации не приводится.

Авария самолета в Тверской области

Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падение самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы считался пассажиром. Позже сообщалось, что Пригожин погиб в результате авиакатастрофы.

Также в Беларуси сегодня, 23 августа, приземлился военно-транспортный самолет России Ил-76. Его там фиксируют впервые через месяц.

Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияБеларусьЧВК ВагнераЕвгений Пригожин