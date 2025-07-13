Беременность и роды: психиатр раскрыл скрытые риски депрессии и агрессии к ребенку

Беременность и послеродовой период - время больших изменений и эмоциональных испытаний для женщины. Однако это не всегда только радость материнства. Депрессия может стать незаметным, но очень опасным спутником этого периода.
Доктор медицинских наук, психиатр Борис Михайлов в эксклюзивном интервью для РБК-Украина рассказал о рисках депрессивных расстройств у беременных и молодых мам, объяснил, когда гормональные изменения выходят из-под контроля и почему так важно не игнорировать первые тревожные сигналы.
Беременность - это сложный период гормональной и психологической перестройки организма женщины. Как объясняет психиатр, эти изменения по-разному влияют на каждую будущую маму.
"Гормональная перестройка может провоцировать депрессивные реакции. Однако в большинстве случаев положительные эмоции и радость материнства преобладают", - говорит Михайлов.
Гораздо сложнее, когда беременность наступает на фоне уже имеющейся депрессии. Особенно это усложняет выбор лечения на ранних сроках.
"В первом триместре всегда стоит дилемма: продолжать терапию антидепрессантами или прекращать из-за рисков для плода", - объясняет врач.
Первый триместр - критический период развития малыша, поэтому применение некоторых медикаментов нежелательно. Но если прекращение лечения грозит обострением депрессии, терапию продолжают.
"Решение всегда индивидуальное и принимается с учетом жизненных показателей женщины", - подчеркивает психиатр.
Депрессия после родов иногда проявляется не только в виде грусти или апатии. У некоторых женщин появляются агрессивные чувства по отношению к младенцу - это один из тревожных признаков, который требует профессионального внимания.
Борис Михайлов отмечает: гормональные изменения, эмоциональная усталость и страх ответственности могут провоцировать такие реакции, но это не значит, что женщина плохая мама. Своевременное обращение к психологу или психиатру помогает избежать серьезных последствий.
Депрессия во время беременности и после родов - не слабость и не недостаток характера. Это реальное медицинское состояние, которое требует внимания.
"Игнорирование симптомов может привести к ухудшению состояния матери и повлиять на развитие ребенка", - предостерегает эксперт.
Лечение может включать как медикаменты (при необходимости), так и психотерапию, поддержку близких и здоровый образ жизни.
Беременность - время перемен, но не надо терпеть боль и страх в одиночестве. Психиатр призывает всех будущих и молодых мам не бояться искать помощь вовремя - это залог счастливого материнства и здоровья малыша.