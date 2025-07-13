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Беременность и роды: психиатр раскрыл скрытые риски депрессии и агрессии к ребенку

Воскресенье 13 июля 2025 16:19
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Беременность и роды: психиатр раскрыл скрытые риски депрессии и агрессии к ребенку Как депрессия влияет на беременность и на отношение к ребенку после родов (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова, Ірина Сандул

Беременность и послеродовой период - время больших изменений и эмоциональных испытаний для женщины. Однако это не всегда только радость материнства. Депрессия может стать незаметным, но очень опасным спутником этого периода.

Доктор медицинских наук, психиатр Борис Михайлов в эксклюзивном интервью для РБК-Украина рассказал о рисках депрессивных расстройств у беременных и молодых мам, объяснил, когда гормональные изменения выходят из-под контроля и почему так важно не игнорировать первые тревожные сигналы.

Депрессия во время беременности: когда счастье материнства тускнеет

Беременность - это сложный период гормональной и психологической перестройки организма женщины. Как объясняет психиатр, эти изменения по-разному влияют на каждую будущую маму.

"Гормональная перестройка может провоцировать депрессивные реакции. Однако в большинстве случаев положительные эмоции и радость материнства преобладают", - говорит Михайлов.

Гораздо сложнее, когда беременность наступает на фоне уже имеющейся депрессии. Особенно это усложняет выбор лечения на ранних сроках.

"В первом триместре всегда стоит дилемма: продолжать терапию антидепрессантами или прекращать из-за рисков для плода", - объясняет врач.

Первый триместр - критический период развития малыша, поэтому применение некоторых медикаментов нежелательно. Но если прекращение лечения грозит обострением депрессии, терапию продолжают.

"Решение всегда индивидуальное и принимается с учетом жизненных показателей женщины", - подчеркивает психиатр.

Агрессия к ребенку - тревожный симптом, который нельзя игнорировать

Депрессия после родов иногда проявляется не только в виде грусти или апатии. У некоторых женщин появляются агрессивные чувства по отношению к младенцу - это один из тревожных признаков, который требует профессионального внимания.

Борис Михайлов отмечает: гормональные изменения, эмоциональная усталость и страх ответственности могут провоцировать такие реакции, но это не значит, что женщина плохая мама. Своевременное обращение к психологу или психиатру помогает избежать серьезных последствий.

Почему важно не затягивать с лечением

Депрессия во время беременности и после родов - не слабость и не недостаток характера. Это реальное медицинское состояние, которое требует внимания.

"Игнорирование симптомов может привести к ухудшению состояния матери и повлиять на развитие ребенка", - предостерегает эксперт.

Лечение может включать как медикаменты (при необходимости), так и психотерапию, поддержку близких и здоровый образ жизни.

Беременность - время перемен, но не надо терпеть боль и страх в одиночестве. Психиатр призывает всех будущих и молодых мам не бояться искать помощь вовремя - это залог счастливого материнства и здоровья малыша.

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