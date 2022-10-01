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Беременная и 13 детей. Число расстрелянных людей в колонне под Купянском возросло

Фото: количество жертв расстрела автоколонны под Купянском увеличилось (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

В результате расстрела автоколонны с людьми в Купянском районе Харьковской области погибли 24 человека, в том числе - беременная женщина и 13 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Такие ужасные последствия обстрела колонны из семи автомобилей оккупантами между поселками Куриловка и Песчаное, что в Купянском районе. Это так называемая "серая зона". Россияне почти в упор обстреляли гражданских", - рассказал он.

Как добавил глава региона со ссылкой на данные полиции, обстрел произошел 25 сентября около 9 утра.

Напомним, в субботу, 1 октября, возле Купянска обнаружили расстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские. Позже выяснилось, что там погибли по меньшей мере 22 человека, среди которых есть дети. Также СБУ показала видео с места расстрела.

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