У водопровідній системі Парижа знайшли коронавірус

У паризькій водопровідній системі, по якій протікає непитна вода, знайшли коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

За повідомленням мерії Парижа, коронавірус виявили в трубах, по яких протікає вода, яка використовується, в тому числі, при митті вулиць.

Влада французької столиці підкреслила, що технічна вода в місті протікає по окремій системі труб, ніяк не пов'язаних з кранами в житлових будинках. Таку воду використовують в фонтанах, а також для поливу парків і очищення вулиць.

"Ризик для питної води повністю відсутній", - заявили в мерії.

Відзначається, що коронавірус у водопровідній системі виявили під час планових тестів в чотирьох з 27 проб. Його кількість муніципальні служби назвали "нікчемним", проте припинили використання води для обережності.

Поки невідомо, як саме коронавірус потрапив в технічну воду. Влада міста направила результати аналізів в Регіональне агентство охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через введення карантинних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу, якість повітря в Парижі та Паризькому регіоні покращилася на 30 відсотків, що є найкращим показником за останні 40 років.

Також РБК-Україна писало, що в Парижі заборонили займатися спортом на вулиці вдень. Спортивні майданчики будуть відкриті до 10:00 ранку і после 19:00 вечора.