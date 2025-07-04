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"В укрытие! Ложись!". Полиция показала кадры адской ночи в Киеве

Фото: россияне обстреляли Киев в ночь на 4 июля (t.me/tkachenkotymur)
Автор: Карина Левицкая

Россияне этой ночью рекордным количеством вражеских дронов и ракет атаковали Киев. Горожане часами сидели в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Адская ночь: враг запустил рекордное количество вражеских дронов и ракет по Киеву. Цинично, подло и без капли человечности и морали, с вечера до самого утра, враг атаковал мирный город. Взрослые и дети, напуганные хвостики - все провели страшную ночь в укрытиях. С верой в Силы обороны!", - отметил правоохранитель.

По его словам, всю ночную смену патрульные были рядом с горожанами:

  • эвакуировали раненых,
  • направляли людей в бомбоубежища,
  • помогали спасателям и медикам.

"Рискуя собственной жизнью, бесстрашно и самоотверженно инспекторы спасали людей. Мы пережили эту темноту вместе. Но, к сожалению, есть пострадавшие граждане, изуродованные машины, разрушенные дома и сооружения", - добавил он.

По данным Белошицкого, ликвидация вражеских обстрелов до сих пор продолжается.

Атака на Киев

Напомним, что этой ночью Киев пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов.

Как следствие горения после вражеских ударов, на утро город окутал дым, а киевлян даже призвали закрыть окна.

Что сейчас известно о последствиях атаки на Киев, можно узнать в репортаже РБК-Украина.

Заметим, что в комментарии РБК-Украина военный эксперт Михаил Самусь назвал неожиданную причину ночного удара по Киеву.

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КиевВойна России против УкраиныАтака дронов