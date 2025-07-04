"В укрытие! Ложись!". Полиция показала кадры адской ночи в Киеве

Россияне этой ночью рекордным количеством вражеских дронов и ракет атаковали Киев. Горожане часами сидели в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Адская ночь: враг запустил рекордное количество вражеских дронов и ракет по Киеву. Цинично, подло и без капли человечности и морали, с вечера до самого утра, враг атаковал мирный город. Взрослые и дети, напуганные хвостики - все провели страшную ночь в укрытиях. С верой в Силы обороны!", - отметил правоохранитель.

По его словам, всю ночную смену патрульные были рядом с горожанами:

эвакуировали раненых,

направляли людей в бомбоубежища,

помогали спасателям и медикам.

"Рискуя собственной жизнью, бесстрашно и самоотверженно инспекторы спасали людей. Мы пережили эту темноту вместе. Но, к сожалению, есть пострадавшие граждане, изуродованные машины, разрушенные дома и сооружения", - добавил он.

По данным Белошицкого, ликвидация вражеских обстрелов до сих пор продолжается.