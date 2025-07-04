"В укрытие! Ложись!". Полиция показала кадры адской ночи в Киеве
Россияне этой ночью рекордным количеством вражеских дронов и ракет атаковали Киев. Горожане часами сидели в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
"Адская ночь: враг запустил рекордное количество вражеских дронов и ракет по Киеву. Цинично, подло и без капли человечности и морали, с вечера до самого утра, враг атаковал мирный город. Взрослые и дети, напуганные хвостики - все провели страшную ночь в укрытиях. С верой в Силы обороны!", - отметил правоохранитель.
По его словам, всю ночную смену патрульные были рядом с горожанами:
- эвакуировали раненых,
- направляли людей в бомбоубежища,
- помогали спасателям и медикам.
"Рискуя собственной жизнью, бесстрашно и самоотверженно инспекторы спасали людей. Мы пережили эту темноту вместе. Но, к сожалению, есть пострадавшие граждане, изуродованные машины, разрушенные дома и сооружения", - добавил он.
По данным Белошицкого, ликвидация вражеских обстрелов до сих пор продолжается.
Атака на Киев
Напомним, что этой ночью Киев пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов.
Как следствие горения после вражеских ударов, на утро город окутал дым, а киевлян даже призвали закрыть окна.
Что сейчас известно о последствиях атаки на Киев, можно узнать в репортаже РБК-Украина.
Заметим, что в комментарии РБК-Украина военный эксперт Михаил Самусь назвал неожиданную причину ночного удара по Киеву.
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