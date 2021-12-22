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"У Туркменістані немає коронавірусу": заява президента

Автор: Анастасія Рокитна

У Туркменістані заявили про відсутність коронавірусу в країні. Кажуть, що немає жодного випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Туркменистан сегодня".

Президент країни Гурбангули Бердимухамедов заявив, що для запобігання проникнення і поширення в країні COVID-19 "були прийняті важливі рішення, своєчасно проведені комплексні заходи з профілактики цього небезпечного захворювання".

Наприклад, закуплені вакцини і проводиться імунізація громадян.

"Зараз ми можемо сказати, що в результаті проведення таких масштабних робіт в Туркменістані не були виявлені випадки інфікування коронавірусом", - заявив Бердимухамедов.

Він додав, що розслаблятися влада не повинна, оскільки є загроза зараження новим штамом "Омікрон".

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Туркменистан