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У Stolitsa Group розповіли, через кого не можуть завершити угоду про купівлю ринку "Столичний"

Автор: РБК-Україна

Угода про придбання групою компаній Stolitsa Group ринку "Столичний" знаходилася практично на завершальному етапі, коли продавець, власник мажоритарної частки Олександр Стельмах, несподівано перестав виконувати зобов'язання.

Про це в інтерв'ю "Цензор.Нет" розказав керівник групи компаній Stolitsa Group Едуард Соколовський.

Він зазначив, що раніше Stolitsa Group вже успішно завершила операцію з придбання у іншого власника міноритарної частки. І не очікувала, що з купівлею мажоритарною можуть виникнути проблеми. Тим більше, що її власнику вже був сплачений авансовий платіж.

"В результаті переговорів, розпочатих наприкінці 2018 року, була досягнута домовленість між Stolitsa Group і мажоритарним акціонером ринку "Столичний" про те, що він продає свою частку Групі. Після підписання з ним відповідних юридичних документів, оплати авансу та початку реалізації досягнутих домовленостей, мажоритарний акціонер перестав виконувати взяті зобов'язання без жодних причин та пояснень, що для Групи компаній стало повною несподіванкою", - зазначив керівник Stolitsa Group.

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За словами Соколовського, після отримання авансу Стельмах несподівано змінив менеджмент ринку, хоча повинен був передати управління Stolitsa Group.

"В порушення домовленостей про передачі нам контролю з управління ринком "Столичний", як одного з етапів завершення угоди, мажоритарним акціонером, без погодження з нами, був змінений менеджмент "Столичного" на невідомих нам осіб... Від імені власника нашої частки в ринку неодноразово надсилалися запити на отримання детальної звітності та інформації, що дає можливість аналізувати поточну роботу ринку "Столичний", але такі запити залишаються без будь-якої відповіді", - розповів керівник Stolitsa Group

Едуард Соколовський також зазначив, що Stolitsa Group має намір докласти всі зусилля, щоб у передбачений законом спосіб захистити свої інвестиції.

"Останнім часом Україна, нехай повільно, але все ж рухається в бік цивілізованих європейських правил ведення бізнесу. А ці правила передбачають, що підписані угоди - потрібно виконувати, взяті зобов'язання - не порушувати, а за отримані гроші - розраховуватися. Це дуже непогані принципи, і Група буде повною мірою застосовувати їх до ситуації навколо покупки "Столичного", діючи виключно у рамках Закону", - сказав керівник Stolitsa Group.

В інтерв'ю він також підкреслив, що в планах Stolitsa Group витратити на його розвиток інвестиції в розмірі понад 1 млрд грн і перетворити в один з провідних оптових ринків у світі.

Нагадаємо, компанія Stolitsa Group - один з найбільших девелоперів на українському ринку нерухомості. Була створена 2003 року, коли ІБК "Столиця", девелоперська компанія HCM Group і Литовська компанія BT-Invest оголосили про рішення об'єднати свої активи.

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