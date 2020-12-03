У Stolitsa Group розповіли, через кого не можуть завершити угоду про купівлю ринку "Столичний"

Угода про придбання групою компаній Stolitsa Group ринку "Столичний" знаходилася практично на завершальному етапі, коли продавець, власник мажоритарної частки Олександр Стельмах, несподівано перестав виконувати зобов'язання.

Про це в інтерв'ю "Цензор.Нет" розказав керівник групи компаній Stolitsa Group Едуард Соколовський.

Він зазначив, що раніше Stolitsa Group вже успішно завершила операцію з придбання у іншого власника міноритарної частки. І не очікувала, що з купівлею мажоритарною можуть виникнути проблеми. Тим більше, що її власнику вже був сплачений авансовий платіж.

"В результаті переговорів, розпочатих наприкінці 2018 року, була досягнута домовленість між Stolitsa Group і мажоритарним акціонером ринку "Столичний" про те, що він продає свою частку Групі. Після підписання з ним відповідних юридичних документів, оплати авансу та початку реалізації досягнутих домовленостей, мажоритарний акціонер перестав виконувати взяті зобов'язання без жодних причин та пояснень, що для Групи компаній стало повною несподіванкою", - зазначив керівник Stolitsa Group.

За словами Соколовського, після отримання авансу Стельмах несподівано змінив менеджмент ринку, хоча повинен був передати управління Stolitsa Group.

"В порушення домовленостей про передачі нам контролю з управління ринком "Столичний", як одного з етапів завершення угоди, мажоритарним акціонером, без погодження з нами, був змінений менеджмент "Столичного" на невідомих нам осіб... Від імені власника нашої частки в ринку неодноразово надсилалися запити на отримання детальної звітності та інформації, що дає можливість аналізувати поточну роботу ринку "Столичний", але такі запити залишаються без будь-якої відповіді", - розповів керівник Stolitsa Group

Едуард Соколовський також зазначив, що Stolitsa Group має намір докласти всі зусилля, щоб у передбачений законом спосіб захистити свої інвестиції.

"Останнім часом Україна, нехай повільно, але все ж рухається в бік цивілізованих європейських правил ведення бізнесу. А ці правила передбачають, що підписані угоди - потрібно виконувати, взяті зобов'язання - не порушувати, а за отримані гроші - розраховуватися. Це дуже непогані принципи, і Група буде повною мірою застосовувати їх до ситуації навколо покупки "Столичного", діючи виключно у рамках Закону", - сказав керівник Stolitsa Group.

В інтерв'ю він також підкреслив, що в планах Stolitsa Group витратити на його розвиток інвестиції в розмірі понад 1 млрд грн і перетворити в один з провідних оптових ринків у світі.

Нагадаємо, компанія Stolitsa Group - один з найбільших девелоперів на українському ринку нерухомості. Була створена 2003 року, коли ІБК "Столиця", девелоперська компанія HCM Group і Литовська компанія BT-Invest оголосили про рішення об'єднати свої активи.