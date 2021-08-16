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У Греції від COVID помер медик, який отримав обидві дози вакцини

Автор: Валерія Поліщук

У Греції зареєстрована смерть від коронавірусу повністю вакцинованого пацієнта, у якого не було основних симптомів. Це перший подібний випадок в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Medical Xpress.

"У нас є перша смерть повністю вакцинованого пацієнта... це була перша смерть серед 13 тисяч смертей в Греції", - заявив директор одного з відділень інтенсивної терапії лікарні Папаніколау в Салоніках Нікос Каправелос.

За його словами, у чоловіка, якого грецькі ЗМІ описують як 70-річного дантиста, не було основних симптомів захворювання.

Також, за словами Каправелоса, чоловік дотримувався всіх запобіжних заходів, а його дружина і діти також були щеплені.

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КоронавірусГреція