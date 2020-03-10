У Буркіна-Фасо зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом

В Буркіна-Фасо зареєстровані перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє місцевий портал Burkina24 з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Йдеться про пару громадян Буркіна-Фасо старше 50 років, які нещодавно були у Франції. На даний момент, пацієнтів помістили на карантин у лікарні.

Результати тесту ще однієї людини, яка подорожувала з хворими, що були негативними, проте його також помістили на карантин разом з тими, хто вже контактував з зараженою парою.

Нагадаємо, у Канаді зафіксували перший випадок смерті від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що загроза пандемії нового коронавірусу стає реальною. При цьому, в ВООЗ відзначили, що це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати. Він також додав, що за минулі вихідні кількість зареєстрованих випадків COVID19 перевищила 100 тисяч в 100 країнах.

Відзначимо, на думку китайських експертів, коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.