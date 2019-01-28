Під Ужгородом велика ДТП перекрила трасу Київ-Чоп

В аварії постраждали семеро осіб

Под Ужгородом Закарпатской области произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на mukachevo.net.

Сообщается, что авария произошла на трассе Киев-Чоп около 11:00. ДТП произошла с участием 5 автомобилей, среди которых 2 Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ и еще один Mercedes-Benz .

Также сообщается, что в ДТП пострадали семь человек. Они получили незначительные повреждения, но у одного их потерпевших - перелом.

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (mukachevo.net)

Как сообщает полиция, по состоянию на 14:30 проезд на трассе Киев-Чоп вблизи села Глубокое частично восстановлен. Патрульные регулируют движение на месте происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции на автостраде Конья-Анкара из-за густого тумана столкнулись 30 автомобилей, в результате чего один человек погиб.

Отметим, 24 января в ДТП в Херсонской области погиб военный, еще трое после аварии находились в реанимации. По предварительным данным, военный "Урал" резко затормозил из-за того, что у него открылся капот. В это время сзади врезался военный "КамАЗ".