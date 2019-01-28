Під Ужгородом велика ДТП перекрила трасу Київ-Чоп

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (mukachevo.net)

В аварії постраждали семеро осіб

Під Ужгородом Закарпатської області сталася велика ДТП, в результаті якої постраждали сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на mukachevo.net.

Повідомляється, що аварія сталася на трасі Київ-Чоп близько 11:00. ДТП сталася з участю 5 автомобілів, серед яких 2 Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ і ще один Mercedes-Benz .

Також повідомляється, що в ДТП постраждали сім осіб. Вони отримали незначні пошкодження, але в одного з потерпілих - перелом.

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (mukachevo.net)

Як повідомляє поліція, станом на 14:30 проїзд на трасі Київ-Чоп поблизу села Глибоке частково відновлено. Патрульні регулюють рух на місці події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині на автостраді Конья-Анкара через густий туман зіткнулися 30 автомобілів, в результаті чого один чоловік загинув.

Відзначимо, 24 січня в ДТП у Херсонській області загинув військовий, ще троє після аварії перебували в реанімації. За попередніми даними, військовий "Урал" різко загальмував через те, що у нього відкрився капот. В цей час ззаду врізався військовий "КамАЗ".