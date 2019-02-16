Під Ужгородом з гранатомета обстріляли будинок матері місцевого бізнесмена

Під час обстрілу жінка перебувала у будинку

В селе Сторожница под Ужгородом сегодня ночью неизвестные обстреляли из гранатомета дом местной жительницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции.

Сообщение об инциденте поступило на линию "102" в 3:35. Заявитель отметил, что по его дому неизвестный стрелял из гранатомета.

По вызову выехали следователи и оперативники районного отделения. Было задействовано также криминалистическую лабораторию Следственного управления, взрывотехников и кинологов. Они изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направят на экспертизу. В результате обстрела никто не пострадал.

По данному факту следователи Ужгородского районного отделения полиции открыли уголовное производство по факту покушения на убийство. Правоохранители прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

Как пишет местное издание "Закарпатье онлайн", в доме живет мать местного политика и бизнесмена Роберта Бровди. Во время обстрела женщина спала в доме.

Фото: место происшествия (zakarpattya.net.ua)

РБК-Украина писало, что в Днепре неизвестный вечером во вторник, 29 января, выстрелом из ручного противотанкового гранатомета повредил автомобиль, водитель и пассажир не пострадали.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность и собрала доказательную базу для объявления подозрения заказчику нападения на офицера уголовного розыска, который произошел 16 января 2019 года в Харькове.