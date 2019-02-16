Під Ужгородом з гранатомета обстріляли будинок матері місцевого бізнесмена

Фото: місце події (zakarpattya.net.ua)

Під час обстрілу жінка перебувала у будинку

В селі Сторожниця під Ужгородом сьогодні вночі невідомі обстріляли з гранатомету будинок місцевої мешканки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомлення про інцидент надійшло на лінію "102" о 3:35. Заявник зазначив, що по його будинку невідома особа стріляла з гранатомету.

За викликом виїхали слідчі та оперативники районного відділення. Було задіяно також криміналістичну лабораторію Слідчого управління, вибухотехніків та кінологів. Вони вилучили з місця події речові докази, які направлять на експертизу. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

За даним фактом слідчі Ужгородського районного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Правоохоронці опрацьовують різні версії, визначають коло осіб, які можуть бути причетні до даного злочину.

Як пише місцеве видання "Закарпаття онлайн", у будинку живе мати місцевого політика та бізнесмена Роберта Бровді. Під час обстрілу жінка спала в будинку.

Фото: місце події (zakarpattya.net.ua)

РБК-Україна писало, що у Дніпрі невідомий ввечері у вівторок, 29 січня, пострілом з ручного протитанкового гранатомета пошкодив автомобіль, водій та пасажир не постраждали.

Раніше повідомлялося, що поліція встановила особу та зібрала доказову базу для оголошення підозри замовникові нападу на офіцера карного розшуку, який стався 16 січня 2019 року у Харкові.