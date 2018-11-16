В Ужгороді водій Porsche наїхав на 12-річну дитину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент дівчинка госпіталізована

В Ужгороді сьогодні, 16 листопада, автомобіль Porsche скоїв наїзд на 12-річну дитину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГУ НП в Закарпатській області.

Як наголошується, слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, встановили, що 36-річний водій Porsche не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 12-річну ужгородку-пішохода.

На даний момент дівчинка госпіталізована.

Фото: ДТП в Ужгороді zk.npu.gov.ua)

За фактом ДТП правоохоронці почали перевірку за ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху з постраждалими.

Нагадаємо, в селищі міського типу Нікольське недалеко від Маріуполя сталася ДТП, в результаті якого загинули дві людини.

Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонною опорою на перехресті вулиці Свободи та Підлісної. Встановлено, що за кермом машини перебував 31-річний місцевий житель.

Раніше у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє іноземців.