В Ужгороді від дифтерії вакцинувалися понад 10,5 тис. осіб

В Ужгороді зробили щеплення понад 10,5 тис. осіб від дифтерії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Закарпатського обласного центру здоров'я.

Зазначається, що вакцини достатньо, щепитися можна безкоштовно у всіх 8 сімейних амбулаторіях міста.

"10 598 осіб щеплено в Ужгороді від дифтерії! Вакцини достатньо, щепитися можна безкоштовно у всіх 8 сімейних амбулаторіях міста, навіть якщо людина не уклала декларацію із сімейним лікарем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку 2019 року в Україні зафіксували 20 випадків захворювання на дифтерію, 18 з них зареєстровано протягом жовтня. П'ять випадків підтверджені лабораторно: в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві зареєстровано три випадки захворювання на дифтерію. Першим у Києві на дифтерію захворів 9-річний школяр, який не був щеплений. Друга хвора - 35-річна жінка, яка потрапила в лікарню у стані середньої тяжкості. Третій випадок зафіксовано 28 жовтня - в інфекційне відділення Олександрівської лікарні доставили чоловіка з симптомами цієї хвороби.

РБК-Україна повідомляло,що першими в Україні були зафіксовані кілька випадків захворювання на дифтерію в Ужгороді.