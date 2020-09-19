В Ужгороді сталося п'яне ДТП, загинула 19-річна дівчина

В ніч на 19 вересня в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода із п'яним водієм по вулиці Собранецькій. В результаті загинула 19-річна дівчина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області.

За даними поліції, 23-річна водійка Skoda Fabia не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя дороги та влетіла в дерево. Вона була в стані алкогольного сп'яніння.

В результаті зіткнення одна з пасажирок, 19-річна мешканка Ужгороду отримала травми несумісні з життям, і померла в лікарні. Ще одна 22-річна пасажирка, після надання медичної допомоги доставлена додому.

Водійку Skoda затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський автобус. В результаті 12 людей постраждали, один загинув.

Крім того, раніше в Київській області на трасі Київ-Одеса сталося ДТП за участю двох вантажівок і мікроавтобуса, одна людина загинула.