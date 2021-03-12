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В Ужгороді призупиняють навчання в 1-4 класах через ситуацію з COVID

Новость на русском → Ужгород, П'ятниця 12 березня 2021 13:55
В Ужгороді призупиняють навчання в 1-4 класах через ситуацію з COVID Фото: учні в школі (урядовий портал)
Автор: Андрій Василюк

В 1-4 класах всіх загальноосвітніх навчальних закладах Ужгорода в період з 15 до 26 березня призупиняється навчання. Таке рішення ухвалили на засіданні протиепідемічної комісії у міській раді.

Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради.

У міськраді рішення пояснили ускладненням у місті ситуації із поширенням COVID-19 та ГРВІ.

Педагогічним радам рекомендували розглянути можливість запровадження дистанційної форми навчання для учнів початкових класів.

Зазначається, що станом на 12 березня в Ужгороді - 2845 активних хворих на коронавірус, загалом із початку епідемії у 9252 ужгородців підтверджено коронавірусну інфекцію.

При цьому, як зазначає міськрада, наразі зростає і кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, показник захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ перевищує епідпоріг на 55,6%.

"Продовжується щоденний моніторинг щодо захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ, особлива увага приділятиметься аналізу відвідуваності дошкільних навчальних закладів в Ужгороді", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 7 березня в Ужгороді діє локдаун, запроваджений через погіршення ситуації із коронавірусом. Зокрема, кафе і ресторани працюють лише на виніс, а непродовольчі магазини та фітнес-зали - під забороною.

Як розповів головний лікар Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина, в медзакладі серед госпіталізованих з COVID-19 наразі понад 80% кисневозалежних. Під час першої та другої хвиль епідемії цей показник досягав лише 10%.

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