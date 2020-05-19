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В Ужгороді поліція перевіряє інформацію про спалах коронавірусу в супермаркеті

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 14:57
В Ужгороді поліція перевіряє інформацію про спалах коронавірусу в супермаркеті
Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Під час розслідування експерти перевірятимуть дотримання санітарних правил і норм

За даними місцевих ЗМІ в одному із супермаркетів міста Ужгород стався спалах коронавірусу. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Як повідомляється, коронавірусну інфекцію підтвердили у шести працівників супермаркету, однак заклад й надалі продовжує працювати. Правоохоронці наразі перевіряють інформацію. Зокрема, під час розслідування експерти мають перевірити дотримання санітарних правил і норм.

Попередня правова кваліфікація в цьому провадженні - ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням).

Нагадаємо, поліція почала розслідування масового інфікування коронавірусом у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті. Правоохоронці забезпечують охорону охопленого коронавірусом закладу.

Крім того, в Україні третій день поспіль скорочується число нових випадків зараження COVID-19. За останню добу коронавірус підтвердили у 260 осіб, що на 65 менше, ніж днем раніше. Разом з тим, за добу від коронавірусу вилікувались 356 осіб, що означає загальне зменшення активних випадків.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України УжгородсупермаркетКоронавірус
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