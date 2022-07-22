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Жахливий біль для Росії: Подоляк пояснив поширення чуток про "контрабанду зброї"

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Далекобійне озброєння від союзників України завдає достатньо болю армії Росії. Російська пропаганда умисно вдається до поширення чуток про нібито контрабанду зброї, аби зірвати поставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Західна далекобійна артилерія та РСЗВ завдають багато жахливого болю російським військовим складам і логістичним центрам. Тому ключова мета російських інформаційних операцій сьогодні - зірвати постачання зброї, дискредитувавши наші Збройні сили як надійного партнера й користувача", - пише Подоляк.

За словами Подоляка, Кремль намагається зіграти на страху західного суспільства, поширюючи примітив про "чорний ринок".

Водночас реальність зовсім інша:

  • українські бійці вмотивовані та швидко навчаються;
  • кожна одиниця зброї, є цінною для нашої армії;
  • Україна забезпечує повний контроль й інформування союзників на всіх етапах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявив про нібито фіксацію випадків торгівлі зброєю з України на чорному ринку. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що очікує предметну розмову з представниками установи з доказами й фактами.

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