Жахливий біль для Росії: Подоляк пояснив поширення чуток про "контрабанду зброї"
Далекобійне озброєння від союзників України завдає достатньо болю армії Росії. Російська пропаганда умисно вдається до поширення чуток про нібито контрабанду зброї, аби зірвати поставки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Західна далекобійна артилерія та РСЗВ завдають багато жахливого болю російським військовим складам і логістичним центрам. Тому ключова мета російських інформаційних операцій сьогодні - зірвати постачання зброї, дискредитувавши наші Збройні сили як надійного партнера й користувача", - пише Подоляк.
За словами Подоляка, Кремль намагається зіграти на страху західного суспільства, поширюючи примітив про "чорний ринок".
Водночас реальність зовсім інша:
- українські бійці вмотивовані та швидко навчаються;
- кожна одиниця зброї, є цінною для нашої армії;
- Україна забезпечує повний контроль й інформування союзників на всіх етапах.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявив про нібито фіксацію випадків торгівлі зброєю з України на чорному ринку. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що очікує предметну розмову з представниками установи з доказами й фактами.