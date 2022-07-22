ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жахливий біль для Росії: Подоляк пояснив поширення чуток про "контрабанду зброї"

Новость на русском →
П'ятниця 22 липня 2022 16:52
Жахливий біль для Росії: Подоляк пояснив поширення чуток про "контрабанду зброї" Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Далекобійне озброєння від союзників України завдає достатньо болю армії Росії. Російська пропаганда умисно вдається до поширення чуток про нібито контрабанду зброї, аби зірвати поставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Західна далекобійна артилерія та РСЗВ завдають багато жахливого болю російським військовим складам і логістичним центрам. Тому ключова мета російських інформаційних операцій сьогодні - зірвати постачання зброї, дискредитувавши наші Збройні сили як надійного партнера й користувача", - пише Подоляк.

За словами Подоляка, Кремль намагається зіграти на страху західного суспільства, поширюючи примітив про "чорний ринок".

Водночас реальність зовсім інша:

  • українські бійці вмотивовані та швидко навчаються;
  • кожна одиниця зброї, є цінною для нашої армії;
  • Україна забезпечує повний контроль й інформування союзників на всіх етапах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявив про нібито фіксацію випадків торгівлі зброєю з України на чорному ринку. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що очікує предметну розмову з представниками установи з доказами й фактами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років