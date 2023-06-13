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На побережье Черного моря в Одесской области обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию

Фото: на побережье Черного моря в Одесской области обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После подрыва Каховской ГЭС на пляжах в Одесской области взяли пробы морской воды. Специалисты при проверке обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию.

Об этом рассказал руководитель департамента экологии Одесской ОВА Павел Буланович во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

"За микробиологией есть предостережение. Сегодня обнаружены три пробы, содержащие сальмонеллу и возбудителей кишечной инфекции", - рассказал Буланович.

По его словам, инфекцию обнаружили на пляже Ланжерон, городе Черноморск и 16-й станции Большого Фонтана.

В ОВА призывают население не посещать побережье Черного моря, а тем более купаться. Также следует отказаться от употребления морепродуктов.

Госпродпотребслужба в свою очередь сообщила, что в Одесской области усилены стабилизационные меры. За 10-11 июня не допущено к обращению более 200 кг рыбы, что не отвечала требованиям законодательства.

Государственный ветеринарно-санитарный контроль за оборотом пищевых продуктов растительного и животного происхождения осуществляют 56 государственных лабораторий. Уже проверены Татарбунарский, Саратский рынки и рынок в поселке Маяки. Нарушений не обнаружено. В ближайшее время планируется проведение комплексных проверок рынков на территории города Одессы и области.

Также Госпродпотребслужба будет контролировать цены на бутилированную воду. Пока повышение не зафиксировано.

В то же время по данным региональной экоинспекции, по сей день сохраняется резкое падение солености моря и превышение уровня железа в воде, впрочем, ситуация стала стабилизироваться.

Случаи холеры и кишечной палочки в Украине

Из-за подрыва Каховской ГЭС в воду попали горюче-смазочные материалы и ядохимикаты. Поэтому в Херсонской области фиксируют случаи холеры и кишечной палочки.

Следует отметить, что воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.

По информации Минздрава, в Украине не зафиксировали вспышку инфекционных заболеваний после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Отмечается, что контроль над эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно.

При этом постоянно мониторится состояние питьевой воды в водопроводе, скважинах и колодцах, а также осуществляется мониторинг воды из поверхностных водоемов.

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ОдессаКаховская ГЭС