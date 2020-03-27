В Узбекистані повідомили про першу смерть від коронавірусу

Сьогодні, 27 березня, в Узбекистані зафіксували першу смерть пацієнта, який був інфікований коронавірусом. Про це повідомляє Газета.uz.

У Наманганську обласну інфекційну лікарню був госпіталізований 72-річний громадянин хворий на коронавірус, який також мав хронічні захворювання і перебував на диспансерному обліку. На наступний день, не зважаючи на реанімаційні процедури, він помер від гострого інфаркту міокарда.

Як повідомляється, лабораторні аналізи підтвердили наявність у пацієнта коронавірусу, а інфікувався громадянин від своєї дочки, яка раніше повернулась з Туреччини і перебувала на карантині.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 до наступного сезону захворювання, тобто до весни 2021 року. Зараз різні вакцини перебувають у першій фазі тестування.

Також 15 березня в Узбекистані заявили про виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я Узбекистану, хворий коронавірусом громадянин нещодавно повернувся із Франції.