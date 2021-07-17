Узбекистан ввів обов'язкову вакцинацію деяких категорій громадян

Влада Узбекистану ввела обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для ряду категорій громадян країни. Серед них співробітники силових відомств, освіти та сфери послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ Узбекистану .

"Відбулося розширене засідання Республіканської спеціальної комісії по боротьбі з коронавірусом, в ході якого було прийнято рішення про введення обов'язкової вакцинації для ряду громадян старше 18 років", - йдеться в Telegram-каналі відомства.

За даними Міністерства, обов'язкова вакцинація вводиться для співробітників торгових і сервісних об'єктів, банків, спортивних і розважальних установ, а також зон відпочинку. Крім того, щеплення від коронавірусу будуть зобов'язані зробити силовики, працівники транспортної сфери, підприємств громадського харчування, держслужбовці та комунальники.

Перераховані категорії громадян країни повинні отримати першу дозу до 1 вересня, другу - до 1 жовтня. При рекомендації медиків вони будуть зобов'язані до 1 листопада зробити третє щеплення.