УЗ може заробляти мільярди і без підвищення тарифів, - Жмак

"На момент приходу мене в УЗ в серпні 2020 року ситуація вже була катастрофічною. Швидкий аналіз показав, що УЗ вийде з кризи, якщо буде перевозити більше вантажів і оптимізує витрати. Цим ми й зайнялися", - пояснив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, у серпні 2020 року доля УЗ на ринку вагонів становила лише 19%, тож його першою задачею на новій посаді було збільшити цю долю. Цього вдалося досягти, знизивши тарифи на перевезення.

"Тарифи на послуги УЗ були штучно завищені. Ви не можете продавати полуницю у липні по тій ціні, по якій ви її продаєте в квітні. Тисяча гривень на вагони УЗ – це неконкурентна ціна, коли на ринку профіцит вагонів. Тому наші перші кроки якраз були на пониження тарифу. Як тільки ми спустилися до ринкової ціни, ми поїхали. І наша частка на ринку виросла з 19% до 24% за три місяці", - підкреслив він.

Також керівництво УЗ справилося з дефіцитом локомотивів та покращило диспетчеризацію. Це дало змогу вже у жовтні місяці перевозити рекордні 890 тис тонн вантажів в день, замість 600 тис.

"Також ми запропонувавши ринку більш конкурентні послуги - такі, як довгі контракти, річні і трирічні, які гарантували УЗ дохід порядка 3 млрд грн на рік. Адже зараз вартість вагону на ринку - 270 грн на день. А ми їх здали по 480", - наголосив Жмак.

Велику увагу приділили також оптимізації витрат "Укрзалізниці" - зокрема, заморозили корпоративні банківські картки, доступ до яких мала Наглядова рада УЗ, та почали процес скорочення вдвічі апарату, який обслуговує діяльність цього органу.

А ось підвищення тарифів, на думку Жмака, не принесе "Укрзалізниці" додаткових прибутків, тому це рішення має бути збалансованим і обов’язково обговорене з бізнесом.

"Я заявляв, що не збираюся підвищувати тарифи тоді, коли немає, коли везти. Це не призводить до збільшення прибутку. Ми підготували дуже поступовий підхід до зміни тарифів. Перше - перехід позакласу в перший клас, що б дало додатковий дохід. Але це все погоджуючи з ринком, щоб був збалансований підхід і ринок розумів, що ми збираємось робити", - пояснив Жмак.