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УЗ скоригувала графік через перехід на зимовий час

Новини » Нерухомість    26.10.2019 - 12:16
УЗ скоригувала графік через перехід на зимовий час
Фото: поїзд Укрзалізниці (фото: РБК-Україна)

В "Укрзалізниці" нагадали пасажирам про переведення годинників 27 жовтня

"Укрзалізниця" скоригувала графік руху пасажирських потягів у зв'язку з переходом 27 жовтня о 04:00 за київським часом на зимовий час (стрілки годинників буде переведено на 1 годину назад). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

У зв'язку з переходом на зимовий час в квитках на потяги вже зазначено відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів.

"У квитках на поїзди формування "Укрзалізниці" зазначено вже відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто буде зустрічати на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними і вчасно привести у відповідність час свого годинника", - йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що всі зміни були завчасно внесені й погоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Нагадаємо, в неділю, 27 жовтня 2019 року, о четвертій годині за київським часом скасовується літній час з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Слід зазначити, що переведення годинників регламентується урядовою постановою "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що в березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року.

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