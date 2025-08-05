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УЗ получит новые пассажирские вагоны: их сделают из стали "Метинвеста"

Вторник 05 августа 2025 17:33
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УЗ получит новые пассажирские вагоны: их сделают из стали "Метинвеста" Фото: УЗ получит новые пассажирские вагоны: их сделают из стали "Метинвеста" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Компания Метинвест-СМЦ отгрузила 1000 тонн металлопроката для строительства 66 пассажирских вагонов. Поставленный металлопрокат - это гнутый профиль, холоднокатаные и горячекатаные листы производства Запорожстали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Кроме того, в рамках заказа были поставлены пассажирские оси, изготовленные на Каметстали по специальным чертежам: это гарантирует их соответствие строгим стандартам безопасности и надежности, говорит менеджер по работе с ключевыми клиентами Метинвест-СМЦ Павел Бобраков.

Для производства тележек вагонов было дополнительно импортировано более 200 тонн конструкционного листа, который был изготовлен по особым требованиям: это подчеркивает комплексный подход Метинвест-СМЦ к обеспечению производителей всей необходимой номенклатурой продукции.

Поставки Метинвест-СМЦ играют ключевую роль в модернизации железнодорожного парка Украины. Сотрудничество с такими крупными производителями, как Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ), позволяет удовлетворять растущие потребности УЗ в новых пассажирских вагонах.

УЗ получит новые пассажирские вагоны: их сделают из стали &quot;Метинвеста&quot;

"Укрзализныця и КВСЗ заключили новый контракт на поставку 100 пассажирских вагонов. Это соглашение открывает новые возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Уже сегодня с КВСЗ подписаны контракты на более 2300 тонн металлопроката, что подтверждает прочность и долгосрочность наших партнерских отношений", - отметил директор по региональным продажам Метинвест-СМЦ Андрей Ковалев.

Как известно, по всему миру есть знаковые объекты, созданные из стали Метинвеста. Главными из них являются крупнейший в мире парусный лайнер Flying СІіртег, культурное пространство The Shed в Нью-Йорке, и любимое место влюбленных - небоскреб The Shard в Лондоне.

Также сталь Метинвеста использовалась при строительстве НСК Олимпийский и стеклянного пешеходного моста в Киеве, а также для возведения саркофага ЧАЭС.

Кроме того, Метинвест разработала концепцию восстановления страны "Стальная мечта". Она предусматривает готовые проекты на основе prefab-решений - предварительно изготовленных стальных элементов сооружений.

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Метинвест Укрзализныця
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