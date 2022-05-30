Звільнений голова СБУ Харківської області заявив, що згоден на поліграф

Також він заявив, що знає замовників свого звільнення.

"Якщо ця публіка вчора вилила на мене бруд, вважаю, що суспільство має знати своїх героїв (до речі, нагороджувати себе вони дуже люблять і приписувати собі те, до чого не мають відношення від слова зовсім). Я думаю, і Вам буде цікаво подивитися на губернатора, який зізнається в тому, що він не впливає на процеси в регіоні, на начальника поліції, який згоден домовлятися з окупантом і його заступником, що дає інтерв'ю у формі з краденою кепкою на голові", - зазначив Дудін.

Він також зазначив, що серед замовників є депутат, який, на думку Дудіна, має відношення до ФСБ.

Також екс-глава СБУ повідомив що найближчим часом надасть відео та аудіофайли щодо учасників зустрічі з президентом у Харкові.

"Кожне таке повідомлення прошу вважати заявою про вчинення злочину, враховуючи колишню службу начальника поліції Харківщини в ДБР і його зв'язки в цій структурі заяви прошу передавати НАБУ. Що стосується кола місцевої політичної еліти силовиків і правоохоронців, які були запрошені на зустріч - заявляю, що вони до захисту міста і регіону фактично відношення не мали, використовуючи своє становище виключно для політичного піару", - заявив Дудін.

За словами Дудіна, Управління СБУ в Харківській області має найвищі результати діяльності серед інших структур.

"Єдине за що мене можна покарати з початку війни - це те, що я видав зброю людям. Разом з тим вважаю, що, якби я цього не зробив - Харків був би окупований, - написав Дудін.

Також у своїй публікації він детально виклав хронологію подій лютого і перших днів війни.