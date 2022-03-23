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Упевнений, нові санкції ЄС проти Росії будуть вже цього тижня, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Володимир Зеленський звернувся сьогодні в обидві палати італійського парламенту і закликав Італію посилити санкції проти Росії, проти їх режиму і вдарити по російським діячам, відповідальним за цю війну. За їх нерухомості, за їхніми рахунками, яхтам і т. д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням виступ Президента України Володимира Зеленського.

Президент упевнений, що нові санкції будуть, і будуть вже на цьому тижні. Зеленський також сьогодні провів розмову з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою про нашу співпрацю, про розвиток України з усіма разом у Європейському Союзі.

"Важлива розмова відбулася з прем'єр-міністром Канади, продовжуємо разом координувати позиції напередодні самітів НАТО і "Великої сімки". Джастін Трюдо підтримає нас. Особливий аспект - це гарантії безпеки для України, життєво потрібні, і не тільки нам", - зазначив президент.

Він також подякував Міністру закордонних справ Греції, який першим з офіційних осіб Європи вирішив підтримати роботу гуманітарних коридорів в Маріуполі, щоб врятувати наших людей з міста і довезти туди гуманітарний вантаж, необхідний кожному.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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