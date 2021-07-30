Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через ДТП на переїзді в Решетилівці

Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через аварію на переїзді в Полтавській області. Зараз час в дорозі збільшився для восьми пасажирських рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Станом на 08:45 затримуються поїзди:
Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримку шести поїздів.
Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер. Зараз рух біля місця аварії відновлено по парній колії.