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Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через ДТП на переїзді в Решетилівці

Автор: Инна Собора

Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через аварію на переїзді в Полтавській області. Зараз час в дорозі збільшився для восьми пасажирських рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Станом на 08:45 затримуються поїзди:

  • №85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь - Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №126 Київ - Костянтинівка (затримка склала 2 години);
  • №17 Харків - Ужгород (затримка склала 2 години);
  • №11 Новоолексіївка - Київ (затримка склала 2 години);
  • №138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
  • №41 Дніпро - Трускавець (затримка склала 1 годину);
  • №58 Одеса - Ковель (затримка склала 1 годину).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримку шести поїздів.

Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер. Зараз рух біля місця аварії відновлено по парній колії.

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