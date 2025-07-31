Внимание к слуху может спасти почки: выявлен неочевидный признак болезни

Что нужно знать о хронической болезни почек?

Хроническая болезнь почек - это коварное состояние, которое часто развивается бессимптомно на ранних стадиях. Когда появляются классические признаки, такие как отеки, изменения в мочеиспускании или постоянная усталость, функция почек может быть уже значительно снижена. Именно поэтому поиск ранних, нетипичных маркеров заболевания является приоритетом для современной медицины.

Исследования показывают, что пациенты с хронической болезнью почек имеют значительно более высокий риск развития сенсоневральной тугоухости - самого распространенного типа потери слуха у взрослых. Эта связь объясняется несколькими физиологическими причинами.

Во-первых, почки и внутреннее ухо имеют схожую структуру на микроскопическом уровне. Они оба содержат деликатные сосудистые сети и клетки, ответственные за транспортировку жидкости и электролитов. Когда токсины и продукты жизнедеятельности накапливаются в крови из-за плохой работы почек (уремия), они могут повреждать чувствительные структуры внутреннего уха, отвечающие за восприятие звука.

Во-вторых, оба органа уязвимы к системным заболеваниям, таким как сахарный диабет и артериальная гипертензия, которые являются ведущими причинами ХБП. Высокое давление и повышенный уровень сахара в крови повреждают мелкие кровеносные сосуды по всему телу, включая те, которые питают почки и слуховой аппарат.

Что это значит для обычного человека?

Если вы или ваши близкие заметили постепенное ухудшение слуха, которое нельзя объяснить очевидными причинами (например, возрастом или постоянным воздействием шума), это может быть поводом для более тщательной проверки состояния здоровья, в частности функции почек. Особенно внимательными стоит быть людям из групп риска: диабетикам, гипертоникам и тем, кто имеет семейную историю заболеваний почек.

Врачи отмечают: потеря слуха не является стопроцентным показателем болезни почек, но это важный сигнал, который нельзя игнорировать. Своевременное обращение к семейному врачу или нефрологу для проведения базовых анализов - анализа мочи и крови на креатинин может помочь выявить проблему на ранней стадии, когда лечение является наиболее эффективным.

Помните, внимательное отношение к таким, на первый взгляд, несвязанным симптомам может сохранить не только слух, но и здоровье жизненно важных органов.