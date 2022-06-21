Ранковий обстріл Миколаєва: росіяни вбили одну людину, є поранені

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва загинула одна людина. Ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича .

За його словами, росіяни під час обстрілів пошкодили майно двох підприємств - влучили в будівлі та автомобілі.

"Одна людина загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених", - розповів Сенкевич.