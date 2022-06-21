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Ранковий обстріл Миколаєва: росіяни вбили одну людину, є поранені

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Миколаїв, Вівторок 21 червня 2022 19:18
Ранковий обстріл Миколаєва: росіяни вбили одну людину, є поранені Фото: росіяни вбили одну людину та поранили ще трьох внаслідок обстрілів Миколаєва (t.me/senkevichonline)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва загинула одна людина. Ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

За його словами, росіяни під час обстрілів пошкодили майно двох підприємств - влучили в будівлі та автомобілі.

"Одна людина загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених", - розповів Сенкевич.

Нагадаємо, з самого ранку вівторка, 21 червня, у Миколаєві пролунали потужні вибухи. У цей час у місті не було оголошено повітряну тривогу.

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Миколаїв Війна Росії проти України
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