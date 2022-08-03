Ранковий обстріл Миколаєва: з'явилося відео наслідків

В результаті ранкового обстрілу Миколаєва у середу, 3 серпня, зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення аптеки й кількох магазинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram.
"Також є два влучання на територію кінно-спортивної школи. Там вилетіли вікна у будівлі. На щастя, ні працівники, ні тварини не постраждали", - розповів він.
За попередніми даними, за словами очільника міста, по Миколаєву гатили системами С-300.
Як повідомлялося, в Миколаєві близько п’яти ранку прогріли потужні вибухи.
Останнім часом через постійні обстріли Миколаїв почали порівнювати з Маріуполем. На це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що інфраструктура Миколаєва сильно страждає через обстріл росіян. При цьому в місті не така велика кількість убитих та поранених людей, як у Маріуполі.
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