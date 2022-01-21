"Утилізація" хом'яків через COVID: жителі Гонконгу стали на захист гризунів

Громадяни Китаю стурбовані заявою влади про "утилізацію" хом'яків, які можуть передавати коронавірус людям . Для порятунку тварин створили петицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на change.org .

Жителі Гонконгу створили петицію для захисту гризунів. Небайдужі громадяни виступили проти вбивства хом'яків, шиншил, кроликів та морських свинок. За заявою влади у деяких із цих дрібних ссавців виявили COVID. Також пізніше хворобу діагностували у працівників зоомагазину, де продавали хворих гризунів.

Наразі документ підписали понад 36 тисяч людей. При цьому Товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами засудило варварське рішення.

Волонтери не давали людям здавати куплених гризунів, як наказала влада. Проте чиновники, у свою чергу, погрожують зоозахисникам судами.