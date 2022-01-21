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"Утилізація" хом'яків через COVID: жителі Гонконгу стали на захист гризунів

Автор: Іванна Шовкун

Громадяни Китаю стурбовані заявою влади про "утилізацію" хом'яків, які можуть передавати коронавірус людям. Для порятунку тварин створили петицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на change.org.

Жителі Гонконгу створили петицію для захисту гризунів. Небайдужі громадяни виступили проти вбивства хом'яків, шиншил, кроликів та морських свинок. За заявою влади у деяких із цих дрібних ссавців виявили COVID. Також пізніше хворобу діагностували у працівників зоомагазину, де продавали хворих гризунів.

Наразі документ підписали понад 36 тисяч людей. При цьому Товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами засудило варварське рішення.

Волонтери не давали людям здавати куплених гризунів, як наказала влада. Проте чиновники, у свою чергу, погрожують зоозахисникам судами.

Нагадаємо, китайська влада закликає громадян не замовляти товари з-за кордону. У країні стверджують, що штам коронавірусу "Омікрон" може передаватися через міжнародні посилки.

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Китай