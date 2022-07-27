Витоку з лабораторії могло й не бути. Названо можливу причину появи Covid-19

У червні Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала вченим продовжити дослідження всіх можливих причин пандемії Covid-19, включаючи витік даних із лабораторії.

У двох нещодавно опублікованих дослідженнях використовуються зовсім різні підходи, але вони приходять до того самого висновку: ринок морепродуктів Хуанань в Ухані (Китай), швидше за все, був епіцентром коронавірусу.

Дослідження, що підтверджують цей факт, було опубліковано у вівторок, 26 липня, у журналі Science.

В одному з досліджень наголошується, що хоча "точні обставини (походження вірусу - ред.) залишаються неясними", вірус, ймовірно, був присутній у живих тваринах, проданих на ринку наприкінці 2019 року. Вони були близько один до одного і могли легко обмінятися мікробами. Проте дослідження не визначає, які тварини були хворі.

Дослідники визначили, що ранні випадки Covid-19 були зосереджені на ринку серед продавців, які продавали цих живих тварин, або людей, які робили там покупки. Вони вважають, що у тварин циркулювали два окремі віруси, які поширилися на людей.

"Всі вісім випадків COVID-19, виявлених до 20 грудня, були зареєстровані на західній стороні ринку, де також продавалися види ссавців, - йдеться в дослідженні. - Близькість до п'яти кіосків, у яких продавалися живі або нещодавно забиті тварини, була предиктором випадків захворювання людей".

За словами іншого співавтора, завідувача кафедри екології та еволюційної біології Університету Арізони, "незвичайний" патерн, що виник у результаті картування цих випадків, був дуже чітким.

Він зазначив, що дослідники нанесли на карту ранніх випадків, які не мали жодного відношення до ринку, і ці люди жили або працювали в безпосередній близькості від ринку.

"Це вказує на те, що вірус почав поширюватися серед людей, які працювали на ринку, але потім почав це поширення… в навколишнє місцеве населення, коли продавці заходили до місцевих магазинів та уражали людей, які працювали в цих магазинах", - сказав фахівець.

Інше дослідження використовує молекулярний підхід і, мабуть, визначає, коли перші коронавірусні інфекції перейшли від тварин до людини.

Це дослідження показує, що рання версія коронавірусу, ймовірно, існувала в різних формах, які вчені називають А і В. Родоводи були результатом принаймні двох подій міжвидової передачі людям.

Дослідники припускають, що перша передача вірусу від тварини до людини, ймовірно, відбулася близько 18 листопада 2019 року від лінії B. Вони виявили тип лінії B тільки у людей, які мали пряме відношення до ринку Хуанань.

Автори вважають, що лінія А була введена людям від тварини протягом кількох тижнів або навіть днів після зараження лінією В. Лінія А була виявлена ​​у зразках, взятих у людей, які жили чи знаходилися поряд із ринком.

"Ці результати показують, що малоймовірно, що SARS-CoV-2 широко циркулював серед людей до листопада 2019 року, і визначають вузьке вікно, коли SARS-CoV-2 вперше потрапив в організм людини, і коли були зареєстровані перші випадки COVID-19, - йдеться у дослідженні. - Як і у випадку з іншими коронавірусами, поява SARS-CoV-2, ймовірно, сталася внаслідок численних зоонозних подій”.

При цьому дослідження остаточно не спростовують теорію витоку з лабораторії.

"Я сам був абсолютно переконаний у витоку з лабораторії, поки ми не заглибилися в це дуже ретельно і не розглянули це набагато ближче, - сказав один із фахівців. - Грунтуючись на даних та аналізі, який я провів за останнє десятиліття за багатьма іншими вірусами, я переконав себе, що насправді дані вказують на цей конкретний ринок".

Щоб зменшити ймовірність майбутніх пандемій, дослідники сподіваються, що зможуть точно визначити, яка тварина могла заразитися першою і як.